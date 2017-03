Il Permesso - 48 Ore Fuori: la clip Sei mai stato felice?

News





E' uscito ieri nelle nostre sale Il Permesso - 48 Ore Fuori, il film diretto ed interpretato da Claudio Amendola, alla sua seconda opera da regista dopo La Mossa del Pinguino (2014). Il cast è composto da Luca Argentero, Giacomo Ferrara e Valentina Bellè. Il thriller movie è stato scritto da Giancarlo De Cataldo, sceneggiatore tra gli altri di Suburra e Romanzo Criminale. Tramite la Eagle Pictures siamo lieti di presentarvi la clip Sei mai stato felice?



Sinossi di Il Permesso - 48 Ore Fuori:

Dal carcere di Civitavecchia escono con un permesso di 48 ore 4 detenuti: Rossana, 25 anni, arrestata in aeroporto per traffico di cocaina; il cinquantenne Luigi condannato per duplice omicidio che ha già scontato 17 anni di pena; Angelo, venticinquenne finito in prigione per una rapina compiuta con complici che non ha mai denunciato; Donato, 35 anni, condannato pur essendo innocente. Le due giornate verranno utilizzate da ognuno di loro per cercare di ritrovare e ritrovarsi nelle realtà che hanno lasciato da tempo. Tutti quanti hanno una cosa in comune, la voglia di cambiare o di riscattarsi, ma soprattutto la voglia di combattere. E’ una storia di vendetta ma non solo, di redenzione, di destino e di karma. I nostri personaggi sono in carcere per motivi diversi ma il permesso che è stato loro concesso gli permetterà di cercare il riscatto.