Underworld: Blood Wars: la scena intitolata A lezione

News





31/03/2017 |

La Sony Pictures ha rilasciato in rete una clip in italiano di Underworld: Blood Wars. Il quinto atto del franchise lanciato per la prima volta nel 2003, vedrà tornare Kate Beckinsale nei panni della protagonista Selene, affiancata da Theo James, pronto a riprendere il ruolo di David. Nel caso troveremo anche Trent Garrett, Tobias Menzies, Lara Pulver, Clementine Nicholson, Bradley James e Charles Dance.



La regia è di Anna Foerster che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Cory Goodman.



In Italia Underworld: Blood Wars uscirà il 6 Aprile. Sotto la sinossi sarà possibile vedere la scena dal titolo A lezione.



Sinossi di Underworld: Blood Wars:

Il prossimo capitolo del franchise blockbuster, Underworld: Blood Wars, segue la vampira guerriera Selene (Kate Beckinsale) pronta a difendersi dagli attacchi dei Lycan e dei Vampiri che l'hanno tradita. Con i suoi soli alleati, David (Theo James) e suo padre Thomas (Charles Dance), dovrà fermare la guerra eterna tra Lycan e Vampiri, anche se questo le costerà un ultimo sacrificio.