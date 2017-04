Burning at Both Ends: Cary Elwes e Matthew Modine saranno i protagonisti del film

News





01/04/2017 |

Cary Elwes e Matthew Modine sono entrati ufficialmente nel cast di Burning at Both Ends, pellicola ambientata durante la Seconda Guerra mondiale. Il cast è composto anche da Greer Grammer, Judd Hirsch e Rob Gough.



Il film, le cui riprese partiranno verso la fine della Primavera, sarà prodotto dalla Slingshot Ltd., nuova compagnia cinematografica. Jonah Hirsch produrrà l’opera cinematografica per conto dello studio.



Matthew Hill e Landon Johnson saranno i registi e lavoreranno su una sceneggiatura scritta da loro stessi. Per Hill si tratta della sua prima pellicola come regista, mentre Johnson ha diretto nel 2009 Hello, My Name Is Charlie.



Al momento non è stata ancora rilasciata la trama.