Liam Neeson reciterà come protagonista nel film Marlowe

01/04/2017 |

Liam Neeson ha scelto di recitare nel film Marlowe, pellicola che lo vedrà interpretare Philip Marlowe, personaggio nato dalla penna dello scrittore Raymond Chandler. La sceneggiatura del film sarà scritta da William Monahan (The Gambler e The Departed - Il Bene e il Male) mentre la produzione è affidata alla Nickel City Pictures e a Gary Levinson.



Marlowe sarà l’adattamento cinematografico del libro La bionda dagli occhi neri. Un'indagine di Philip Marlowe scritto da John Banville.



Neeson è stato ingaggiato recentemente per recitare anche in Widows e The Trainer, pellicole in pre-produzione, mentre attualmente è impegnato sul set di Hard Powder.



Sinossi del romanzo:

A Los Angeles è un sonnolento pomeriggio d’estate, non si muove una foglia e il traffico, in strada, scorre al rallentatore, come gli affari di Philip Marlowe: sì, proprio quel Philip Marlowe, il più ruvido e solitario degli investigatori privati. Ma a volte basta un istante perché gli eventi prendano una piega imprevista, basta l’ingresso in ufficio di una bellezza mozzafiato, una bionda sensuale ed elegante, per scombussolare i piani e i pensieri. Clare Cavendish, erede della Langrishe Fragrances, impero dei profumi, è alla ricerca del suo amante scomparso, tale Nico Peterson, agente di spettacolo che vivacchia grazie a divi da quattro soldi e starlet di belle speranze. Certo, una strana coppia. Lei è ben consapevole che il suo uomo non fosse un granché, poco più di un manigoldo in abiti eleganti, eppure era suo, ed è decisa a riaverlo. Strani anche i posti che frequentavano, come l’esclusivo Cahuilla Club, con il muro di cinta ricoperto di buganvillea, l’imponente cancello dorato e un impeccabile maggiordomo dal marcato accento inglese che serve il tè. Immergendosi in questo mondo traboccante di ricchezza, Marlowe si trova alle prese con personaggi stravaganti e individui loschi, come i due messicani che compaiono all’improvviso, disposti a tutto pur di ritrovare Nico: chi li manda e perché? A disorientare Marlowe, oltre all’ambigua seduttività della bionda dagli occhi neri, si insinua il tarlo del dubbio e dei sentimenti, quanto mai aggrovigliati, che lo legano a più d’uno dei personaggi della storia.