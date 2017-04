The Startup: la clip Come nasce un’idea

News





01/04/2017 |

A pochi giorni dall'arrivo nei cinema di The Startup, la nuova pellicola di Alessandro D’Alatri, ecco a voi una scena dal titolo Come nasce un'idea rilasciata dalla 01Distribution. Il regista ha deciso di raccontare la storia di un 18enne romano, cresciuto in periferia, che si ritroverà a lavorare nella Milano che conta dopo aver inventato un’applicazione per smartphone. Il cast principale è composto da Andrea Arcangeli, Paola Calliari e Matilde Gioli. L'uscita è fissata per il 6 Aprile. Sotto la sinossi troverete la clip.



Sinossi di The Startup:

Qual è il sogno di ogni ragazzo (e non solo) di oggi? Inventare una app e svoltare! È quello che accade a Matteo Achilli, 18enne romano, che esasperato dall’ennesima ingiustizia subita, inventa un social network che fa incontrare in modo innovativo, domanda e offerta di lavoro. All’inizio nessuno crede al progetto e molti sono i falchi pronti ad approfittare di lui. Ad un certo punto arriva la svolta. Ed il ragazzo si ritrova così, da un giorno all’altro, al centro degli interessi del mondo che conta. Da Roma a Milano, dalla borgata del Corviale ai salotti milanesi: in breve tempo Matteo acquista popolarità e soldi. La sua faccia è sulle prime pagine dei giornali e la sua startup conta migliaia di iscritti. Ma il mondo del successo è una giungla: sei preda o predatore. C’è un prezzo da pagare: la famiglia, l’amicizia, l’amore. Cosa sceglierà Matteo? Basato su una storia vera.