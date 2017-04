Will Beall scriverà la sceneggiatura de Il Mostro della Laguna Nera

News





La Universal Pictures ha ingaggiato Will Beall, sceneggiatore di Aquaman, per scrivere la storia de Il Mostro della Laguna Nera. Il film sarà inserito nel vasto universo di pellicole horror lanciato dallo studio. Come per le altre opere si tratta di un remake cinematografico, considerando il film del 1954 diretto da Jack Arnold.



All’interno di questo universo, dove già troviamo La Mummia, la pellicola con Tom Cruise protagonista la cui uscita è fissata per il 9 Giugno negli USA, troveremo presto anche Van Helsing, The Wolfman e The Bride of Frankenstein.



Tornando a Il Mostro della Laguna Nera, la Universal Pictures non ha ancora annunciato il nome di chi dirigerà il film. Il progetto si trova in questo momento nella fase embrionale e nelle prossime settimane saranno annunciate altre novità in merito.