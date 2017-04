Annabelle: Creation: online il teaser poster italiano

News





01/04/2017 |

La Warner Bros. ha rilasciato il teaser poster italiano ufficiale di Annabelle: Creation. Il film, secondo atto dello spin-off di The Conjuring, è diretto da David F. Sandberg (Lights Out: Terrore nel Buio) che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Gary Dauberman. Il cast è composto da Miranda Otto, Lulu Wilson, Javier Botet, Stephanie Sigman, Alicia Vela-Bailey, Talitha Bateman, Philippa Anne Coulthard, Grace Fulton, Lou Lou Safran, Samara Lee e Anthony LaPaglia. La pellicola è prodotta da Peter Safran e James Wan.



La storia racconterà di un fabbricante di bambole e di sua moglie che, diversi anni dopo la morte della loro figlia, si ritroveranno ad ospitare in casa una suora e diverse ragazze provenienti da un orfanotrofio. A dare però il benvenuto alle nuove inquiline ci sarà anche una delle creazioni principali dell’uomo: la diabolica Annabelle.



Il primo film del franchise, dal titolo Annabelle, è uscito nel 2014 arrivando ad incassare più di 250 milioni di dollari in tutto il mondo.