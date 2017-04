Annunciata la data di uscita di Mother! il nuovo film di Darren Aronofsky

News





02/04/2017 |

La Paramount Pictures ha annunciato la data di uscita di Mother!, la pellicola del regista Darren Aronofsky. Il film, di genere horror-thriller, sbarcherà negli Stati Uniti il prossimo 13 Ottobre e segna la prima collaborazione artistica tra il regista e Jennifer Lawrence che nella vita reale sono una vera e propria coppia. La Lawrence è soltanto una delle grandi star presenti all’interno di questo film. Il cast, infatti, è composto anche da Kristen Wiig, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Ed Harris e Jovan Adepo.



La storia di Mother!, la cui sceneggiatura è stata scritta da Aronofsky, non è stata ancora rilasciata. Le poche informazioni a disposizione raccontano che il film parlerà di una coppia che vedrà la propria vita sconvolta dall’arrivo di ospiti inattesi. Altri dettagli non sono stati comunicati dallo studio.



Aronofsky sarà il produttore per conto della Protozoa Pictures assieme a Scott Franklin ed Ari Handel. Jeff G. Waxman è il produttore esecutivo.