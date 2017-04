All the Money in the World: Kevin Spacey, Michelle Williams e Mark Wahlberg nel cast

News





02/04/2017 |

Inizia sempre più a prendere forma il cast di All the Money in the World, la pellicola che segnerà il ritorno dietro la macchina da presa di Ridley Scott dopo Sopravvissuto - The Martian ed Alien: Covenant. Kevin Spacey, Michelle Williams e Mark Wahlberg lavoreranno con il regista all’interno di questa pellicola che racconterà la storia del rapimento di John Paul Getty III, erede della famiglia Getty.



La storia è stata scritta dallo sceneggiatore David Scarpa che dopo aver lavorato a Il Castello e al film Ultimatum alla Terra, è stato ingaggiato anche per scrivere lo script del reboot Daredevil.



Tornando al cast, inizialmente era stato fatto il nome di Natalie Portman per la parte della madre del ragazzo ma ad oggi le parti non hanno ancora trovato un accordo. Non è chiaro dunque se il ruolo sarà affidato direttamente alla Williams.



Prodotta e finanziata dalla Imperative Entertainment, la pellicola partirà con le riprese il prossimo Maggio in Italia.