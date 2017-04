Joss Whedon dirigerà Batgirl!

News





02/04/2017 |

Dopo aver portato alla luce le prime due pellicole del panorama The Avengers, Joss Whedon è pronto per gettarsi in un altro cinecomic. Il regista dirigerà infatti Batgirl per conto della Warner Bros. e si occuperà anche della sceneggiatura e della produzione. Batgirl è uno degli eroi più popolare del mondo dei fumetti ma non ha mai trovato uno spazio particolare nell’universo cinematografico.



Il progetto sarà basato sulla prima apparizione di Barbara Gordon, figlia del famoso Commissario Gordon, nei panni di Batgirl. Il fumetto di riferimento sarà The Million Dollar Debut of Batgirl, scritto da Gardner Fox e Carmine Infantino.



Batgirl sarà il secondo film della DC Comics con protagonista una donna dopo Wonder Woman, il cinecomic con Gal Gadot.

L’ultimo film diretto da Whedon è stato Avengers: Age of Ultron nel 2015.