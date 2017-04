Box Office Italia: La Bella e la Bestia sempre in vetta

News





03/04/2017 |

La Bella e la Bestia di Bill Condon ha mantenuto ancora una volta la vetta della classifica box office. Il film, uscito due settimane fa nelle sale, ha incassato 2.293.171 euro, resistendo così anche all’arrivo nei cinema di Ghost in the Shell di Rupert Sanders, una delle pellicole più attese. L’adattamento cinematografico con protagonista Scarlett Johansson ha incassato 936.630 euro. Al terzo e al quarto posto, invece, troviamo altre due pellicole debuttanti: Classe Z di Guido Chiesa, che ha incassato 443.867 euro, e Il Permesso - 48 Ore Fuori di Claudio Amendola, che ha messo via 407.858 euro. Chiudiamo infine con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Life - Non Oltrepassare il Limite di Daniel Espinosa (348.203 euro) e La Verità, Vi Spiego, Sull’Amore di Max Croci (285.465 euro).