Box Office USA: Baby Boss vola al comando

03/04/2017

E’ bastato l’arrivo di Baby Boss nelle sale americane a modificare la vetta della classifica box office. Il film animato di Tom McGrath ha infatti conquistato immediatamente il primo posto con un incasso di 49.000.000 dollari. Una cifra, quest'ultima, poco superiore a quella incassata da La Bella e la Bestia di Bill Condon, scivolato in seconda posizione dopo aver portato via 47.543.000 dollari. Ha trovato spazio al terzo posto, invece, Ghost in the Shell di Rupert Sanders che ha debuttato incassando 19.000.000 dollari. Ha perso due posizioni in classifica, scivolando dunque dalla seconda alla quarta, Power Rangers di Dean Israelite il cui incasso è stato pari a 14.500.000 dollari. Chiudiamo infine con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Kong: Skull Island di Jordan Vogt-Roberts (8.800.000 dollari) e Logan - The Wolverine di James Mangold (6.200.000 dollari).