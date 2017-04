Il nuovo spot internazionale di Guardiani della Galassia Vol. 2

News





04/04/2017

Dal canale internazionale della Marvel vi presentiamo un nuovo spot in lingua originale di Guardiani della Galassia Vol. 2, la pellicola diretta da James Gunn con protagonisti Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax), Zoe Saldana (Gamora), Michael Rooker (Yondu), Karen Gillan (Nebula), Bradley Cooper (Rocket), Vin Diesel (Groot), Kurt Russell, Tommy Flanagan, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.



Il film arriva nelle sale tre anni dopo l'uscita del primo capitolo che ha incassato in tutto il mondo piùdi 700 milioni di dollari. La sceneggiatura di Guardiani della Galassia Vol. 2 è stata scritta dallo stesso Gunn.



Kevin Feige è il produttore, mentre Louis D’Esposito, Jonathan Schwartz, Victoria Alonso, Nik Korda e Stan Lee sono i produttori esecutivi.



Guardiani della Galassia 2 uscirà nelle sale italiane il 25 Aprile 2017.



Sinossi di Guardiani della Galassia Vol. 2:

Ispirato ai personaggi del fumetto Marvel, la cui prima pubblicazione risale al 1969, il film racconta le nuove avventure dei Guardiani attraverso lo spazio infinito. Mentre sono alle prese con il mistero che avvolge le vere origini di Peter Quill, i Guardiani dovranno combattere per mantenere unita la propria squadra. Il gruppo di eroi dovrà allearsi con vecchi nemici e potrà contare sull’aiuto di alcuni dei personaggi più amati del mondo dei fumetti, espandendo ulteriormente l’Universo Cinematografico Marvel.