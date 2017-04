Ridley Scott dirigerà Battle of Britain

News





04/04/2017 |

Ridley Scott ha raggiunto un accordo con la Fox per dirigere e produrre Battle of Britain, pellicola ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Il regista lavorerà su una sceneggiatura scritta da Matthew Orton.



La pellicola farà rivivere al cinema la famosa battaglia d’Inghilterra iniziata durante l’estate del 1940 quando la Luftwaffe, l’aviazione militare tedesca, iniziò a bombardare il Regno Unito nel tentativo di dimostrare la superiorità nei confronti della Royal Air Force.



Per il regista si tratta di un nuovo progetto cinematografico dopo All the Money in the World, pellicola che racconterà la storia del rapimento di John Paul Getty III, erede della famiglia Getty. Scott ha terminato da poco le riprese di Alien: Covenant, nuovo atto del franchise Alien.