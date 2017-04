Arnold Schwarzenegger parla del futuro di Terminator

News





04/04/2017 |

Nonostante la Paramount Pictures abbia bloccato lo sviluppo del sequel di Terminator: Genesys, il franchise potrebbe comunque continuare a vivere a livello cinematografico. A confermare ciò sono state le parole di Arnold Schwarzenegger, lo storico protagonista di tutta la serie, che nel corso di un’intervista ha spiegato: “Aspetto di tornare nel nuovo Terminator. La gente scrive cose e non ne capisco il motivo ma non voglio chiamarle fake news. Solo perché la Paramount ha deciso di non portare avanti il franchise di Terminator non significa che questo sia finito. Abbiamo altre quindici compagnie interessate. Siamo entrati in fase di negoziazione con un nuovo studio ma non posso aggiungere dettagli. Da dopo il 2018, lo voglio ricordare, tornerà nelle mani di James Cameron che si occuperà della produzione. Sono sempre disposto a recitare in questa saga, soprattutto se la storia è ben scritta”.



Schwarzenegger, che ha recitato nel primo Terminator uscito nelle sale nel 1984, due anni fa ha lavorato a Terminator Genisys, pellicola di Alan Taylor con protagonisti Jason Clarke ed Emilia Clarke.