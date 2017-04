Baby Boss: la scena dal titolo Non è adorabile?

News





04/04/2017 |

Dal 20 Aprile uscirà in Italia Baby Boss, la pellicola animata prodotta dalla Dreamworks Animation, ed oggi grazie alla 20th Century Fox vi mostriamo la clip dal titolo Non è adorabile? Nel cast originale del film troviamo Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Pattons Oswalt, Miles Bakshi. La regia è affidata a Tom McGrath, papà del franchise Madagascar.



Sinossi di Baby Boss:

Dreamworks Animation e il regista di Madagascar vi invitano a conoscere il più insolito dei bambini. Il protagonista del nuovo film della Dreamworks ""Baby Boss"", porta sempre il vestito e ha la voce e l'ironia di Alec Baldwin. Baby Boss è la divertentissima storia di una famiglia che si trova a dare il benvenuto al piccolo nuovo arrivato, il tutto raccontato dal punto di vista di un delizioso e inaffidabile narratore: un divertente e fantasioso bambino di 7 anni di nome Tim. Il nuovo film Dreamworks Baby Boss vi insegnerà l'importanza della famiglia in modo impertinente e indimenticabile in questa imperdibile commedia per ogni età.