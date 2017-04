Deadpool 2: rilasciato il teaser trailer italiano

News





04/04/2017 |

E’ stato rilasciato uno dei trailer più attesi di questo 2017. La 20th Century Fox ha infatti distribuito online il teaser trailer italiano di Deadpool 2, pellicola dedicata ad uno dei più amati eroi di casa Marvel. Questo secondo capitolo sarà diretto da David Leitch, regista che ha preso il posto di Tim Miller, uscito dal progetto a causa di alcune divergenze artistiche. Per Leitch si tratta del secondo film in carriera dopo John Wick, diretto assieme a Chad Stahelski, e Atomica Bionda, l’action movie con Charlize Theron protagonista la cui uscita è fissata per il prossimo agosto.



Deadpool 2 vedrà ancora una volta Ryan Reynolds interpretare Wade Wilson/Deadpool, affiancato da Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller, Gina Carano, Brianna Hildebrand.



Lo script è stato scritto da Drew Goddard, lo sceneggiatore che ha lavorato anche a World War Z e Sopravvissuto - The Martian.



Deadpool 2 uscirà nei cinema a partire dal 2018.