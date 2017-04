Rilasciato il trailer italiano di Diario di Una Schiappa: Portatemi a Casa!

News





04/04/2017

Direttamente dalla serie di libri per ragazzi scritta dall'autore statunitense Jeff Kinney ecco a voi il trailer di Diario di Una Schiappa: Portatemi a Casa! La pellicola di David Bowers vedrà protagonista un ragazzino di nome Greg chiamato a partecipare, assieme alla sua famiglia, ad un viaggio in cui ne accadranno di tutti i colori.



Bowers, che ha anche scritto la sceneggiatura, ha lavorato con un cast composto da Jason Drucker, Charlie Wright, Alicia Silverstone, Tom Everett Scott, Owen Asztalos, Beth Keener ed Emma Wetzel.



Il film uscirà in Italia il 19 Maggio.



Sinossi del romanzo:

Greg è felice: sono cominciate le vacanze! Niente scuola, niente compiti. Tutto sembra filare liscio fino a quando alla mamma viene una delle sue idee. Perché non fare un belviaggio tutti insieme? È così che Greg, Manny, Rodrick, mamma e papà partono all'avventura. Ma gli imprevisti sono in agguato: alberghi improbabili, guasti improvvisi, gabbiani prepotenti e maiali in fuga... Tutto può succedere con gli Heffley in viaggio! Torneranno a casa sani e salvi?