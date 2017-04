Moglie e Marito: la scena intitolata Il preside

News





04/04/2017 |

La Warner Bros. ha distribuito in rete una scena di Moglie e Marito, dal titolo Il preside. La commedia di Simone Godano vede come protagonisti Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak nei panni, appunto, di moglie e marito che si ritroveranno uno dentro il corpo dell’altra a causa di un esperimento scientifico. Valerio Aprea, Paola Calliari e Sebastian Dimulescu completano il cast.



L’uscita è prevista per il 13 Aprile.



Sinossi di Moglie e Marito:

Sofia e Andrea, sono una bella coppia, anzi lo erano. Sposati da dieci anni, in piena crisi, pensano al divorzio. Ma a seguito di un esperimento scientifico di Andrea si ritrovano improvvisamente uno dentro il corpo dell’altra. Letteralmente. Andrea è Sofia e Sofia è Andrea. Senza alcuna scelta se non quella di vivere ognuno l’esistenza e la quotidianità dell'altro. Lei nei panni di lui, geniale neurochirurgo che porta avanti una sperimentazione sul cervello umano, lui nei panni di lei, ambiziosa conduttrice televisiva in ascesa.