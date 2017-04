Baby Boss: la clip Dobbiamo parlare

News





05/04/2017 |

Tramite la 20th Century Fox ecco a voi una clip di Baby Boss dal titolo Dobbiamo parlare. La pellicola animata prodotta dalla Dreamworks Animation è diretta da Tom McGrath, papà del franchise Madagascar, che ha lavorato con un cast originale composto da Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Pattons Oswalt, Miles Bakshi. L'uscita nelle nostre sale è fissata per il 20 Aprile.



Sinossi di Baby Boss:

Dreamworks Animation e il regista di Madagascar vi invitano a conoscere il più insolito dei bambini. Il protagonista del nuovo film della Dreamworks ""Baby Boss"", porta sempre il vestito e ha la voce e l'ironia di Alec Baldwin. Baby Boss è la divertentissima storia di una famiglia che si trova a dare il benvenuto al piccolo nuovo arrivato, il tutto raccontato dal punto di vista di un delizioso e inaffidabile narratore: un divertente e fantasioso bambino di 7 anni di nome Tim. Il nuovo film Dreamworks Baby Boss vi insegnerà l'importanza della famiglia in modo impertinente e indimenticabile in questa imperdibile commedia per ogni età.