The True American: Pablo Larraín dirigerà il film

News





05/04/2017 |

Pablo Larraín ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico. Il regista, che lo scorso anno ha portato nelle sale Jackie con Natalie Portman protagonista, dirigerà The True American. Il film sarà l’adattamento di The True American: Murder and Mercy in Texas, libro di Anand Giridharadas, e racconterà la vera storia di Rais Bhuiyan, migrante del Bangladesh, ferito gravemente a Dallas da un uomo chiamato Mark Stroman, pochi giorni dopo il crollo delle Torri Gemelle. Bhuiyan passerà alla storia per essersi opposto all’esecuzione capitale che attendeva all’orizzonte lo stesso Stroman.



Tom Hardy sarà il protagonista del film prodotto da Megan Ellison, Kathryn Bigelow, Matthew Budman e Juan de Dios Larraín.



Non è stato ancora annunciato quando partiranno le riprese della pellicola.