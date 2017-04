Dumbo: Michael Keaton in trattative per recitare nel film

News





05/04/2017 |

Michael Keaton potrebbe presto riunirsi con Tim Burton dopo Beetlejuice e Batman. L’attore, infatti, è entrato in trattative con la Disney per recitare all’interno di Dumbo, adattamento live-action diretto proprio da Burton. Keaton si affianca così a Colin Farrell ed Eva Green, entrambi in fase di negoziazione con lo studio per entrare a far parte dell’opera cinematografica.



Ehren Kruger ha scritto la sceneggiatura e si occuperà di produrre il film insieme a Justin Springer che ha lavorato alla pellicola Tron: Legacy.



Keaton, che tre anni fa ha recitato in Birdman o (L'imprevedibile virtù dell'ignoranza), lo scorso anno è sbarcato nelle nostre sale con The Founder. L’attore ha completato da poco le riprese di Spider-Man: Homecoming e di American Assassin e presto arriverà sul set di Beetlejuice 2.