Christian Bale, Steve Carell ed Amy Adams in trattative per recitare nel nuovo film di Adam McKay

06/04/2017 |

Christian Bale, Steve Carell ed Amy Adams sono entrati ufficialmente in trattative per recitare all’interno della pellicola che racconterà dell'operato di Dick Cheney, vice presidente sotto la presidenza Bush. Il film sarà diretto da Adam McKay, a due anni di distanza da La Grande Scommessa, e sarà sviluppato dalla Paramount Pictures.



Se le trattative dovessero andare a buon fine, Bale interpreterà Cheney, Carell il Segretario della Difesa Donald Rumsfeld mentre la Adams sarà la moglie di Cheney.



Sia Christian Bale che Steve Carell hanno già lavorato con McKay in La Grande Scommessa.



Il biopic dedicato a Dick Cheney sarà prodotto da McKay, Will Ferrell e Kevin Messick e dalla Plan B.