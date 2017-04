The Nun: Demian Bichir reciterà nel film

News





06/04/2017 |

La New Line Cinema ha annunciato che Demian Bichir sarà uno dei protagonisti di The Nun, l’horror movie basato su uno dei personaggi visti all’interno del franchise The Conjuring. In particolare, come specificato dal titolo, verrà preso in considerazione il personaggio della suora che abbiamo incontrato all’interno di The Conjuring - Il Caso Enfield. La pellicola sarà diretta da Corin Hardy, papà di The Hallow, film che ha segnato il suo debutto dietro la macchina da presa.



I dettagli circa la trama non sono ancora stati rilasciati dalla produzione ma dalle prime informazioni sappiamo che Bichir interpreterà un prete di nome Padre Burke che verrà spedito a Roma per fare luce sulla morte di una suora.



James Wan, che ha scritto la sceneggiatura con Gary Dauberman, produrrà il film tramite la sua Atomic Monster insieme a Peter Safran.



L’uscita di The Nun è fissata per il 13 Luglio 2018. Le riprese partiranno durante l’estate in Romania.