Underwater: Vincent Cassel e Mamoudou Athie nel cast

06/04/2017 |

Due nuovi attori sono entrati ufficialmente nel cast di Underwater. Stiamo parlando di Vincent Cassel e Mamoudou Athie che dunque si sono uniti a questo thriller movie prodotto dalla Fox. I due attori raggiungono così Kristen Stewart e T.J. Miller all’interno di questa opera cinematografica che racconterà la storia di un equipaggio scientifico a bordo di un sottomarino che cercherà di sopravvivere a seguito di un potentissimo terremoto.



William Eubank dirigerà Underwater da una sceneggiatura di Brian Duffield. Peter Chernin, Jenno Topping e Tonia Davis sono i produttori mentre Kevin Holloran è il produttore esecutivo.



Le riprese sono attualmente in corso in quel di New Orleans.