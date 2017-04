Joachim Rønning in trattative per dirigere il thriller Micro

News





07/04/2017 |

Joachim Rønning è entrato in trattative con la Amblin Entertainment per dirigere l’adattamento cinematografico di Micro, libro scritto da Michael Crichton. La Amblin ha acquisito i diritti del libro nel 2015 ed ha affidato la produzione a Frank Marshall.



Micro racconta di un gruppo di giovani laureati di Cambridge attirato alle Hawaii per lavorare per una misteriosa compagnia biotecnologica, specializzata in microrobotica. Ma un conflitto con il presidente della compagnia, che ha ucciso il suo vice e intende fare di tutto per nasconderlo, li porta a dover combattere per la sopravvivenza: vengono miniaturizzati e si ritrovano abbandonati nella foresta equatoriale, lottando contro ogni sorta di insetto che ora, rispetto a loro, è un mostro gigantesco. Potranno contare solo sulle proprie conoscenze scientifiche e sul proprio ingegno.



Darren Lemke si occuperà di scrivere la sceneggiatura.



Joachim Rønning ha diretto, assieme ad Espen Sandberg, Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, film che uscirà il 24 maggio.