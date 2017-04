Famiglia All’Improvviso - Istruzioni Non Incluse: la clip Ha detto papà!

News





08/04/2017 |

Una scena di Famiglia All’Improvviso - Istruzioni Non Incluse, dal titolo Ha detto papà!, è stata rilasciata dalla Lucky Red. La pellicola diretta dal regista Hugo Gélin vede recitare nei panni del protagonista Omar Sy, la star del film Quasi Amici, affiancato da Gloria Colston, in questa opera che analizzerà il rapporto tra un padre abituato a vivere la propria vita senza grosse responsabilità e la sua piccola figlia, arrivata all’improvviso a cambiare la sua vita.



Antoine Bertrand, Clémence Poésy e Karl Ferrer sono gli altri attori presenti nel cast.



In Italia il film uscirà il 20 Aprile.



Sinossi di Famiglia All’Improvviso - Istruzioni Non Incluse:

Samuel vive la sua vita nel Sud della Francia senza responsabilità e senza legami importanti fino a quando una delle sue vecchie fiamme gli lascia tra le braccia una bambina di pochi mesi, Gloria: sua figlia! Inizialmente incapace di prendersene cura, Samuel impara giorno dopo giorno ad essere un buon padre. Otto anni dopo, quando Samuel e la piccola Gloria sono ormai inseparabili e felici, una sorpresa inaspettata cambierà le loro vite…