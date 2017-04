Transformers - L’Ultimo Cavaliere: la featurette le riprese in Imax 3D

News





08/04/2017 |

La Universal Pictures, grazie alla clip dal titolo Le riprese in Imax 3D, ci trasporta all'interno della sala di lavoro di Michael Bay, regista di Transformers - L’Ultimo Cavaliere. L'ennesimo atto del franchise Transformers che dal prossimo Giugno sbarcherà nelle sale americane ed italiane vedrà protagonista Mark Wahlberg chiamato a riprendere il ruolo principale di Cade Yeager, affiancato dal rientrante Stanley Tucci (Joshua Joyce), da Laura Haddock, John Goodman, John Turturro, Josh Duhamel, Isabela Moner, John DiMaggio e Tyrese Gibson.



La sceneggiatura di Transformers - L’Ultimo Cavaliere è stata scritta da Matt Holloway e Art Marcum.



Transformers - L’Ultimo Cavaliere sarà distribuito in Italia a partire dal prossimo 22 Giugno.



Sinossi di Transformers - L’Ultimo Cavaliere:

L'ultimo Cavaliere infrange i miti fondanti della saga di Transformers e ridefinisce il significato di eroe. Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se ne è andato. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un'improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e una professoressa di Oxford (Laura Haddock). Arriva un momento nella vita di ognuno in cui siamo chiamati a fare la differenza. In Transformers - L'Ultimo Cavaliere la preda diventerà eroe. Gli Eroi diventeranno cattivi. Un solo mondo sopravviverà: il loro, o il nostro.