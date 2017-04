The Predator: Arnold Schwarzenegger non reciterà nel film

News





08/04/2017 |

Arnold Schwarzenegger ha scelto di non recitare in The Predator, il reboot del film che aveva visto protagonista proprio l’ex Governatore della California verso la fine degli anni ottanta nell'opera diretta da John McTiernan. Nel corso di un’intervista, infatti, Schwarzenegger ha dichiarato di aver letto la sceneggiatura del film e di aver deciso di non entrare a far parte del progetto: “Loro me lo hanno chiesto - ha spiegato - ho letto lo script ma non mi è piaciuto. Quindi non ho intenzione di farlo, no. Potrei cambiare idea se dovessero riscrivere il film o davanti ad un ruolo diverso, così come è ora, però, no, non lo farò”.



The Predator uscirà nelle sale nel 2018 e sarà diretto da Shane Black. Il regista ha anche curato la sceneggiatura con Fred Dekker. Protagonisti del nuovo progetto sono Olivia Munn, Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Sterling K. Brown, Jacob Tremblay e Keegan-Michael Key.



Le riprese sono partite lo scorso Febbraio.