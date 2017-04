Miles Teller in trattative per recitare nel film Adrift

News





08/04/2017 |

Miles Teller è entrato ufficialmente in trattative per recitare all’interno di Adrift, il nuovo thriller della STX Entertainment. Se le trattative dovessero andare a buon fine, l’attore lavorerà accanto alla protagonista femminile Shailene Woodley. Adrift sarà diretto da Baltasar Kormakur che lavorerà sulla sceneggiatura scritta da Aaron e Jordan Kandell.



La pellicola racconterà la storia di due fidanzati che partiranno per un viaggio in barca a vela e saranno colpiti da una violenta tempesta che li trasporterà in mare aperto. Con la barca ampiamente danneggiata, i due dovranno trovare il modo di salvare le loro vite.



Teller e la Woodley hanno già lavorato insieme all’interno della saga Divergent. L’attore aveva recitato nei panni di Peter nel primo capitolo e nell’ultimo episodio Allegiant.