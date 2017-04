Dwayne Johnson reciterà nel live-action Disney Jungle Cruise

News





09/04/2017 |

Dwayne Johnson ha trovato un nuovo progetto da inserire nella sua agenda già fitta di impegni. L’attore farà parte del film live-action Disney Jungle Cruise, le cui riprese partiranno durante la primavera 2018. Johnson sarà chiamato anche a produrre il film con Dany Garcia, la co-Ceo della Seven Bucks Productions. Tra i produttori potrebbe entrare presto anche Beau Flynn della Flynn Picture Co., attualmente in fase di negoziazione. La pellicola sarà basata interamente su una delle attrazioni più famose dei principali parchi Disney.



Johnson aveva firmato per il progetto già nel 2015 ma il film non ha mai visto la luce a causa di alcuni rallentamenti, tra cui la realizzazione di diverse sceneggiature, l’ultima delle quali è stata scritta da J.D. Payne e Patrick McKay.



Johnson è stato annunciato già per diversi progetti tra cui San Andreas 2 e Doc Savage mentre presto inizierà le riprese di Rampage e di Skyscraper.