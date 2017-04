Iniziate ufficialmente le riprese di Mission: Impossible 6

News

Tramite la sua pagina ufficiale Twitter , il registaha annunciato l’inizio delle riprese di. Il sequel sviluppato dalla Paramount Pictures e dalla Skydance vedràtornare nei panni di Ethan Hunt, affiancato dae dalle new entryed, quest’ultimo visto anche inMcQuarrie, che ha già diretto, si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura. Per la prima volta nella storia del franchise, dunque, un regista è stato confermato dietro la macchina da presa per dirigere più di un film. Il primofu diretto damentre gli altri capitoli vennero affidati aIl regista ha anche pubblicato una foto sul suo profilo Twitter.uscirà il 27 Luglio 2018.