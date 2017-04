Box Office Italia: I Puffi - Viaggio nella Foresta Segreta al comando della classifica

News





10/04/2017 |

Dopo quattro settimane ha perso il primo posto della classifica box office italiana La Bella e la Bestia di Bill Condon. Il live action movie della Disney ha incassato 728.369 euro scivolando al secondo posto e lasciando la vetta a I Puffi - Viaggio nella Foresta Segreta di Kelly Asbury. Il film animato ha incassato al suo esordio 822.289 euro. Al terzo posto è sceso invece Ghost in the Shell di Rupert Sanders il cui incasso è stato pari a 416.761 euro mentre un gradino più in basso troviamo Power Rangers di Dean Israelite che ha incassato 394.420 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano la new entry Underworld - Blood Wars di Anna Foerster (215.679 euro) e Classe Z di Guido Chiesa (193.594 euro).