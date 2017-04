Fast & Furious 8: la featurette dedicata a F. Gary Gray

News





10/04/2017 |

Grazie alla Universal Pictures vi mostriamo una featurette in italiano dedicata a F. Gary Gray, papà di Fast & Furious 8. Il regista, che lo scorso anno ha portato nelle sale Straight Outta Compton, ha lavorato con un cast composto da Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Scott Eastwood e Kurt Russell. Tra le new entry da segnalare l’importantissima presenza di Charlize Theron.



La sceneggiatura di Fast & Furious 8 è stata scritta da Chris Morgan. Il film uscirà in Italia a partire dal 13 Aprile.



Sinossi di Fast & Furious 8:

Sulla scia del successo di Fast & Furious 7 uscito nel 2015, uno dei film che ha raggiunto più velocemente il miliardo di dollari nella storia del box-office cinematografico internazionale e sesto titolo di maggior successo di sempre, arriva il nuovo capitolo di una delle saghe più famose e longeve di tutti i tempi: Fast & Furious 8. Ora che Dom e Letty sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati - ed il resto del gruppo è stato esonerato — il team giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d’ora quando una donna misteriosa (la premio Oscar® Charlize Theron) irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine, dal quale lui tenta invano di sfuggire e a fargli tradire coloro che gli sono più cari. Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la nostra squadra d’élite attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo… e per riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia. Per Fast & Furious 8, Vin Diesel è affiancato ancora una volta da un cast di stelle che comprende Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky e Kurt Russell. Oltre a Theron, la saga dà il benvenuto a Scott Eastwood e alla premio Oscar®Helen Mirren. Il film è diretto da F. Gary Gray (Straight Outta Compton) e prodotto nuovamente da Neal H. Moritz, Michael Fottrell e Diesel.