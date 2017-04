Thor: Ragnarok: rilasciato il teaser trailer italiano

News





10/04/2017 |

Mancano ancora diversi mesi all’uscita in Italia di Thor: Ragnarok e la Marvel ha voluto regalare ai suoi fan un antipasto di quello che vedremo al cinema con il teaser trailer ufficiale italiano del film. Thor: Ragnarok è il terzo capitolo del franchise lanciato nel 2011 e vedrà ancora una volta Chris Hemsworth tornare ad interpretare il leggendario figlio di Odino.



Thor: Ragnarok è diretto da Taika Waititi che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Christopher Yost e Christopher Markus & Stephen McFeely. Il cast, oltre ad Hemsworth, è composto anche da Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo e Anthony Hopkins.



L’uscita è fissata per il 25 Ottobre.



Sinossi di Thor: Ragnarok:

Nel terzo film che lo vede protagonista, Thor è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok — la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana — per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l’Incredibile Hulk.