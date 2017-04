Don Cheadle reciterà nel film Prince of Darkness

News





11/04/2017 |

Don Cheadle ha acquisito il film e i diritti tv di Prince of Darkness di Shane White. L’attore, regista anche di Miles Ahead, lavorerà accanto a Steven Baigelman che si occuperà di scrivere la sceneggiatura. Tornando a Cheadle, l’artista produrrà il film e reciterà al suo interno come protagonista.



Prince of Darkness: The Untold Story of Jeremiah G. Hamilton, Wall Street’s First Black Millionaire racconta la storia incredibile di Hamilton, menzionato in un necrologio come vero rivale del magnate Cornelius Vanderbilt nella New York del diciannovesimo secolo. Il libro esplora il successo ottenuto da questo uomo d’affari nel corso della sua vita: dalla fuga da Haiti fino alla scalata ai vertici della società americana.



Per Don Chealde si tratta del primo impegno cinematografico dopo Captain America: Civil War, film che lo ha visto nuovamente interpretare War Machine. L’attore ha recitato anche nella serie tv House of Lies.