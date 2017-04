News





11/04/2017 |

La 20th Century Fox ha rilasciato in rete il trailer ufficiale italiano di Wilson, il nuovo film di Craig Johnson. Il regista di Uniti per Sempre ha deciso di raccontare per il cinema la storia di un uomo di mezza età che si riunisce con la sua ex moglie ed incontra per la prima volta sua figlia.



Nei panni del personaggio principale troviamo Woody Harrelson, affiancato da Judy Greer, Brett Gelman, Mary Lynn Rajskub, Shaun Brown e Laura Dern.



Wilson è l’adattamento cinematografico del fumetto di Daniel Clowes che ha curato anche la sceneggiatura.



In Italia il film uscirà il 20 Aprile.