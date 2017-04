Christopher Lloyd reciterà nella commedia Senior Moment

News





12/04/2017 |

Christopher Lloyd è stato scritturato per recitare all’interno della commedia romantica Senior Moment. L’attore lavorerà accanto a William Shatner in questo film diretto da Giorgio Serafini. La pellicola ha una sceneggiatura scritta da Kurt Brungardt e Christopher Momenee mentre Rene Sheridan e Gina G. Goff sono i produttori. Le riprese partiranno tra poche settimane a Palm Springs in California.



La produzione non ha ancora annunciato quando il film uscirà nelle sale.



Lloyd è attualmente impegnato sul set di Muse di Jaume Balagueró e ha da poco completato le riprese di Time, the Fourth Dimension e The Sound.