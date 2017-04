Whitney dal 24 Aprile nelle sale: ecco lo spot del documentario dedicato a Whitney Houston

News





12/04/2017 |

A partire dal 24 Aprile, e fino al 28 dello stesso mese, uscirà nelle sale italiane Whitney, il documentario dedicato alla grande star Whitney Houston. Diretto da Nick Broomfield, il docufilm racconterà la vita e la carriera dell’artista scomparsa nel 2012.



Whitney è prodotto dallo stesso Broomfield e da Marc Hoeferlin.



Sotto la sinossi troverete lo spot.



Sinossi di Whitney:

Cinque anni dopo la morte della celebre cantante, con Whitney scopriremo i lati nascosti di questa donna, fortissima e magnetica sul palco, ma fragile nell'anima. Il documentario, commissionato dalla BBC, è stato affidato alla regia di Nick Broomfield, autore di successo, già apprezzatissimo per il pregevole documentario su Kurt Cobain. Composto da scene di vita quotidiana, interviste a colleghi ed amici e spezzoni dei più bei concerti, Whitney ci mostra com'è nata una delle stelle più luminose della musica mondiale e come si sia, lentamente, spenta in un epilogo tragico e drammatico.