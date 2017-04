Scappa - Get Out: la featurette in italiano Vi presentiamo gli Armitage

News





12/04/2017 |

La Universal Pictures ha rilasciato una featurette sottotitolata in italiano, dal titolo Vi presentiamo gli Armitage, di Scappa - Get Out. A metà tra un thriller avvincente ed un racconto provocatorio, Scappa - Get Out è scritto e diretto da Jordan Peele (Key and Peele) e prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, assieme a Sean McKittrick (Donnie Darko, The Box), Edward H. Hamm Jr. (The Box, Bad Words) e Peele. Il film è interpretato da Daniel Kaluuya, Alison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones (X-Men la serie), Stephen Root (Non è un paese per vecchi), Milton "Lil Rel" Howery (The Carmichael Show), Betty Gabriel (La Notte del Giudizio: Election Year), Marcus Henderson (Il Drago Invisibile) e Lakeith Stanfield (Straight Outta Compton).



L’uscita è prevista per il 18 maggio.



Sinossi di Scappa - Get Out:

In Scappa - Get Out della Universal Pictures, prodotto dalla Blumhouse (The Visit, la serie Split, La Notte del Giudizio) e dalla mente di Jordan Peele, un giovane afro-americano visita la tenuta di famiglia della sua fidanzata bianca dove si scontra con il vero motivo che si cela dietro l’invito. Ora che Chris (Daniel Kaluuya, Sicario) e la sua ragazza, Rose (Allison Williams, Girls), sono arrivati al fatidico incontro con i suoceri, lei lo invita a trascorrere un fine settimana al nord con Missy (Catherine Keener, Captain Phillips – Attacco in mare aperto) e Dean (Bradley Whitford, Quella casa nel bosco). In un primo momento, Chris legge il comportamento eccessivamente accomodante della famiglia, come un tentativo di gestire il loro imbarazzo verso il rapporto interrazziale della figlia; ma con il passare del tempo, fa una serie di scoperte sempre più inquietanti, che lo portano ad una verità che non avrebbe mai potuto immaginare.