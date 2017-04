La New Regency in trattative per acquisire i diritti del film Grasshopper Jungle di Edgar Wright

News





13/04/2017 |

La New Regency è entrata in trattative per acquisire i diritti di Grasshopper Jungle, la nuova pellicola del regista Edgar Wright. Il nome di Wright è accostato al progetto dal 2014, da quando la Sony Pictures decise di svilupparlo prima di fare un passo indietro. Tra i produttori troviamo Matt Tolmach e Nira Park.



Grasshopper Jungle è basato sul romanzo di Andrew Smith e sarà un apocalyptic movie. Sullo sfondo troveremo tre ragazzi di un liceo che si ritroveranno a combattere delle mantidi giganti da loro stessi create durante un esperimento.



La sceneggiatura è stata scritta da Scott Rosenberg.



Wright tra pochi giorni arriverà nelle nostre sale con il suo nuovo film Baby Driver: Il genio della fuga.