The Man in the Rockefeller Suit: Benedict Cumberbatch in trattative per recitare nel film

13/04/2017

Benedict Cumberbatch è entrato ufficialmente in trattative per recitare in The Man in the Rockefeller Suit, pellicola della Fox Searchlight. La sceneggiatura è stata scritta da David Bar Katz con il film che sarà prodotto da Donald De Line. La regia è invece affidata a Walter Salles.



Il progetto tratterà la storia di Christian Karl Gerhartsreiter, un impostore che ha provato a fare strada nel mondo di Wall Street, arrivando a fingersi membro della famiglia Rockefeller. La realtà, però, lo porterà a confrontarsi presto con numerosi problemi legali.



Cumberbatch è attualmente impegnato con le riprese di Avengers: Infinity War, dove interpreterà nuovamente il Dottor Strange.