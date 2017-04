Animali Fantastici e Dove Trovarli 2: Jude Law interpreterà il giovane Silente

News





13/04/2017 |

Un grosso nome è entrato a far parte di Animali Fantastici e Dove Trovarli 2. L’attore interpreterà un giovane Albus Silente il cui ruolo, in Harry Potter, fu affidato a Michael John Gambon. La regia del film sarà ancora una volta di David Yates con Eddie Redmayne che tornerà nei panni di Newt Scamander mentre Johny Depp reciterà nella parte di Grindelwald.



Il cast è composto anche da Katherine Waterston, Alison Sudol, Zoë Kravitz, Ezra Miller e Dan Fogler.



Animali Fantastici e Dove Trovarli 2 uscirà nelle sale nel 2018.



Jude Law, annunciato anche per Sherlock Holmes 3, dove interpreterà Watson, ha recitato recentemente in Genius di Michael Grandage.