Fede Alvarez dirigerà il remake di Labyrinth - Dove tutto è possibile

14/04/2017 |

La TriStar ha ingaggiato Fede Alvarez per dirigere il remake di Labyrinth - Dove tutto è possibile, pellicola del 1986 diretta da Jim Henson. Alvarez si occuperà di scrivere la sceneggiatura con Jay Basu, scrittore che ha già collaborato con il regista per The Girl in the Spider's Web, il film che uscirà nelle sale a partire dal 2018. Stando alle prime informazioni a riguardo, Labyrinth dovrebbe uscire nelle sale pochi mesi dopo The Girl in the Spider's Web.



Il nuovo Labyrinth sarà prodotto dalla TriStar Pictures e da The Jim Henson Co. La produzione sarà affidata a Lisa Henson.



L’adventure-fantasy movie racconta la storia di una ragazza di 16 anni che farà di tutto per ritrovare il fratello tredicenne rapito dal Re dei Goblin e trasportato in un mondo immaginario.



Alvarez ha diretto lo scorso anno Man in the Dark.