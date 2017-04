Kevin Hart sarà il protagonista dell’action-comedy Night School

News





14/04/2017 |

Kevin Hart sarà il protagonista e produrrà l’action-comedy della Universal Pictures dal titolo Night School. Il film con tutta probabilità sarà diretto da Tim Story, entrato ufficialmente in trattative con la produzione.



Hart produrrà Night School attraverso la sua Hartbeat Productions assieme alla Will Packer Productions di Will Packer.



I primi dettagli della trama raccontano che il film vedrà al centro della scena il personaggio interpretato da Hart che, con un altro gruppo di persone, sarà costretto a frequentare delle lezioni nel tentativo di preparare e superare il General Educational Development test. Altre informazioni a riguardo non sono state fornite.



La sceneggiatura è stata scritta da Hart, Harry Ratchford, Joey Wells e Matt Kellard.