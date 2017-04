I Puffi - Viaggio nella Foresta Segreta: la clip dal titolo Warrior

News





14/04/2017 |

E' uscito in Italia la settimana scorsa I Puffi - Viaggio nella Foresta Segreta, film che ha conquistato immediatamente il primo posto della classifica box office. Diretta da Kelly Asbury, regista di Spirit - Cavallo Selvaggio e Shrek 2, e scritta da Stacey Harman e Pamela Ribon, l'opera animata ha nel cast originale, tra gli altri, Joe Manganiello, Mandy Patinkin, Rainn Wilson, Demi Lovato, Jack McBrayer, Danny Pudi e Conrad Vernon che hanno prestato la voce ai nostri protagonisti blu.



Per i Puffi si tratta del terzo film negli ultimi sei anni. Nel 2011 e nel 2013, infatti, uscirono nelle sale le prime due opere cinematografiche dirette entrambe da Raja Gosnell.



Sotto la sinossi trovate la nuova scena dal titolo Warrior rilasciata dalla Sony Pictures.



Sinossi di I Puffi - Viaggio nella Foresta Segreta:

Una mappa misteriosa spinge Puffetta ed i suoi migliori amici Quattrocchi, Tontolone e Forzuto ad una corsa emozionante ed avvincente attraverso la Foresta Segreta, un luogo abitato da creature magiche, per trovare un misterioso villaggio perduto, prima che ci arrivi il perfido mago Gargamella. Intraprendendo un viaggio mozzafiato ricco d’azione e pericoli, queste piccole creature blu arriveranno a scoprire il più grande segreto della storia dei Puffi!.