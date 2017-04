Fast & Furious 8: rilasciata la featurette Palla di demolizione

News





14/04/2017 |

E' uscito ieri nelle nostre sale Fast & Furious 8, l'ottavo capitolo della saga diretto da F. Gary Gray, il regista che ha portato nei cinema Straight Outta Compton. Il cast del film è straordinario e vede al suo interno Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Scott Eastwood e Kurt Russell. Tra le new entry da segnalare l’importantissima presenza di Charlize Theron.



La sceneggiatura di Fast & Furious 8 è stata scritta da Chris Morgan. Sotto la sinossi trovate la featurette dal titolo Palla di demolizione.



Sinossi di Fast & Furious 8:

Sulla scia del successo di Fast & Furious 7 uscito nel 2015, uno dei film che ha raggiunto più velocemente il miliardo di dollari nella storia del box-office cinematografico internazionale e sesto titolo di maggior successo di sempre, arriva il nuovo capitolo di una delle saghe più famose e longeve di tutti i tempi: Fast & Furious 8. Ora che Dom e Letty sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati - ed il resto del gruppo è stato esonerato — il team giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d’ora quando una donna misteriosa (la premio Oscar® Charlize Theron) irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine, dal quale lui tenta invano di sfuggire e a fargli tradire coloro che gli sono più cari. Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la nostra squadra d’élite attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo… e per riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia. Per Fast & Furious 8, Vin Diesel è affiancato ancora una volta da un cast di stelle che comprende Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky e Kurt Russell. Oltre a Theron, la saga dà il benvenuto a Scott Eastwood e alla premio Oscar®Helen Mirren. Il film è diretto da F. Gary Gray (Straight Outta Compton) e prodotto nuovamente da Neal H. Moritz, Michael Fottrell e Diesel.