Underworld: Blood Wars: la clip internazionale The New Selene

14/04/2017 |

Direttamente dalla Sony Pictures vi presentiamo una clip internazionale di Underworld: Blood Wars dal titolo The New Selene. Il quinto atto del franchise lanciato per la prima volta nel 2003, vedrà tornare Kate Beckinsale nei panni della protagonista Selene, affiancata da Theo James, pronto a riprendere il ruolo di David. Nel cast troveremo anche Trent Garrett, Tobias Menzies, Lara Pulver, Clementine Nicholson, Bradley James e Charles Dance.



La regia è di Anna Foerster che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Cory Goodman.



Underworld: Blood Wars è uscito lo scorso giovedì nelle nostre sale. Dal 25 Aprile il film sarà disponibile in lingua originale nelle versioni Digital e Blu-ray.



Sinossi di Underworld: Blood Wars:

Il prossimo capitolo del franchise blockbuster, Underworld: Blood Wars, segue la vampira guerriera Selene (Kate Beckinsale) pronta a difendersi dagli attacchi dei Lycan e dei Vampiri che l'hanno tradita. Con i suoi soli alleati, David (Theo James) e suo padre Thomas (Charles Dance), dovrà fermare la guerra eterna tra Lycan e Vampiri, anche se questo le costerà un ultimo sacrificio.