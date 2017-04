L’Amore Criminale: online il primo trailer italiano

News





14/04/2017 |

Si intitola L’Amore Criminale il primo film da regista della produttrice Denise Di Novi (Crazy, Stupid, Love, e Focus – Niente è come sembra). La Di Novi ha diretto in questo thriller drammatico un cast eccezionale, composto da Katherine Heigl, Rosario Dawson e Geoff Stults. Gli altri attori presenti sono Isabella Rice, Simon Kassianides, Whitney Cummings, Robert Wisdom e Cheryl Ladd.



Il film è prodotto da Di Novi, Alison Greenspan (Resta anche domani) e Ravi Mehta (Il grande match), con Lynn Harris come produttrice esecutiva. Il film è stato scritto da Christina Hodson.



La pellicola uscirà in Italia il prossimo 27 Aprile. Sotto la sinossi trovate il primo trailer italiano.



Sinossi di L’Amore Criminale:

La Heigl interpreta Tessa Connover, che gestisce a fatica la fine del suo matrimonio con David (Stults), che nel frattempo si è felicemente fidanzato con Julia Banks (Dawson), portando la nuova compagna non solo a vivere nella casa che una volta avevano condiviso, ma coinvolgendo anche nella vita della loro figlia, Lilly. Nel tentativo di calarsi nel suo nuovo ruolo di moglie e matrigna, Julia crede di aver finalmente trovato l’uomo dei suoi sogni, quello che l’aiuterà a lasciarsi alle spalle il suo passato turbolento. Ma la gelosia di Tessa assume immediatamente una svolta patologica e niente riuscirà a fermarla dal trasformare i sogni di Julia nei suoi peggiori incubi.