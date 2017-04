The Bride of Frankenstein: Bill Condon in trattative per dirigere il film

News





15/04/2017 |

La pellicola The Bride of Frankenstein potrebbe aver trovato il suo regista. Bill Condon è entrato infatti in trattative con la Universal Pictures per prendere in mano il timone di questo remake. The Bride of Frankenstein, conosciuto in Italia col titolo La Moglie di Frankenstein, uscì nei cinema nel lontano 1935 grazie alla regia di James Whale. Questo remake verrà inserito all’interno dell’universo dei classici horror che la Universal sta progettando da diverso tempo.



La sceneggiatura del film è stata scritta da David Koepp.



Bill Condon ha diretto recentemente il live-action movie della Disney La Bella e la Bestia. In passato ha portato anche nelle sale i due film della saga di Twilight dal titolo Breaking Dawn.